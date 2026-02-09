الخارجية الإماراتية : الهجوم على قافلة الغذاء بكردفان انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.



وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استخدام المساعدات كسلاح أو تسييسها، مجددة دعوتها لوقف إطلاق النار فورا ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات العاجلة دون عوائق، مع ضرورة قيادة انتقالية مدنية شاملة ومستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.



وأكدت الوزارة موقف الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني، مشيرة إلى التزامها المستمر بدعم السودان، بما في ذلك تعهد مالي بقيمة 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ما يجعل الإمارات ثاني أكبر داعم إنساني للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2023.