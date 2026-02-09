قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإماراتية : الهجوم على قافلة الغذاء بكردفان انتهاك صارخ للقانون الدولي

الإمارات
الإمارات
فرناس حفظي

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.


وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استخدام المساعدات كسلاح أو تسييسها، مجددة دعوتها لوقف إطلاق النار فورا ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات العاجلة دون عوائق، مع ضرورة قيادة انتقالية مدنية شاملة ومستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.


وأكدت الوزارة موقف الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني، مشيرة إلى التزامها المستمر بدعم السودان، بما في ذلك تعهد مالي بقيمة 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ما يجعل الإمارات ثاني أكبر داعم إنساني للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2023.

الإمارات برنامج الأغذية العالمي السودان ولاية شمال كردفان وزارة الخارجية الإماراتية لجهود السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

معبر رفح

استعدادات مكثفة لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

مصر والصومال

الثوابت المصرية في القرن الأفريقي.. رسائل الدعم والسيادة الكاملة للصومال

صورة أرشيفية

"مبادرة ازرع".. الوادي الجديد: زرعنا 412 ألف فدان قمح

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد