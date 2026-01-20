مصطفى مدبولى: الرئيس السيسي وضع التعليم على أولوية ملفات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء “يسعدني تواجدي في إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية في مقر جامعة القاهرة العريق”.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية على قبولها رعاية هذه الاحتفالية الوطنية المهمة ما يعكس اهتمامها بدعم التعليم وتمكين أبنائنا وبناتنا من تحقيق التفوق والنجاح ويجسد الدور القيادي للمرأة المصرية في مسيرة التنمية التعليمية والاجتماعية في وطننا الغالي مصر.

مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع التعليم على أولوية ملفات الدولة مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة حريصة ألا تتعثر جهود طلابنا بسبب أي ظرف طارئ يهدد مستقبل الطلاب المتميزين، مؤكدا أن هذه الجهود أسفرت عن توقيع اتفاقيات بين التعليم العالي والبنك المركزي.