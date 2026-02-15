بلال صبري يرد على ندى بسيوني بشأن بوستر "الضحايا" : كلنا هنموت والأفيش لن يتغير

نشر المنتج بلال صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال فيه:"معلش، كل الفنانين أعجبهم البوست، أنتي أختي يا ندي، ولكن البوست من حق شركة الإنتاج".

وأضاف في جزءٍ ثانٍ من حديثه:"وبعدين لماذا الخوف من الموت؟ كلنا سنموت، بعد الشر عليك أولًا، ولكن هذا مضمون المسلسل، كلنا سنموت، وأنا لن أغير الأفيش".

وفي المقابل علّقت الفنانة ندي بسيوني قائلة:"طبعًا أنا أعمل في مسلسل الضحايا إنتاج الأستاذ بلال صبري وهو أخي، ولكنني معترضة تمامًا على فكرة البوست، لماذا أرى نفسي بهذا الشكل؟ حتى إنه لم يأخذ رأيي!".

وأردفت في استكمال حديثها:"وأنا فعلاً شعرت بالاستياء من المنظر، فظيع جدًا".

مسلسل «الضحايا»

ويشارك في بطولة مسلسل «الضحايا»:صلاح عبد الله، ندي بسيوني، ميرنا وليد، وفاء سالم، عمرو رمزي، شريف دسوقي، راندا البحيري، عايدة رياض، إيناس مكي، نيرة عارف، حسام حلمي، محمد المعبدي، ومهجة الغندور.