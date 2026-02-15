قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ياميش رمضان.. كيفية الحصول عليه ضمن سلع فارق نقاط الخبز

شهر رمضان المبارك 2026
شهر رمضان المبارك 2026
محمد غالي

يتزايد اهتمام الأسر بالبحث عن وسائل لتوفير احتياجاتها من ياميش رمضان، مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026،  بأسعار مناسبة سواء من خلال الشراء المباشر أو عبر منظومة الدعم الحكومي.

شهر رمضان

وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب البطاقات التموينية إمكانية صرف منتجات ياميش رمضان ضمن سلع فارق نقاط الخبز، من خلال جميع منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظاتز

 والتي تواصل صرف السلع التموينية بشكل دوري ومنتظم، إلى جانب صرف فارق نقاط الخبز عن شهر يناير، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

ياميش رمضان ضمن سلع فارق نقاط الخبز


تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، منتجات ياميش رمضان ضمن قائمة سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع التي يحصل عليها المواطنون مقابل ترشيد استهلاك الخبز المدعم المسجل على البطاقات التموينية.

ويتيح النظام لكل مستفيد استبدال النقاط المتراكمة نتيجة تقليل صرف الخبز بسلع غذائية متنوعة، تشمل خلال موسم رمضان عددا من منتجات الياميش والسلع المرتبطة بالشهر الكريم، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر ويوفر جانبا من احتياجاتها الأساسية.

كيفية استبدال نقاط الخبز بياميش رمضان


تواصل وزارة التموين إتاحة خدمة استبدال نقاط الخبز بسلع غذائية واستهلاكية، من بينها ياميش رمضان، وفق آلية محددة، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة غير المصروفة كنقاط مجمعة يمكن للمواطن استبدالها في أي وقت خلال الشهر دون التقيد بأيام معينة.

ويبلغ سعر رغيف الخبز عند احتسابه ضمن منظومة النقاط 10 قروش بدلا من 20 قرش، كما يحق لكل فرد مقيد على بطاقة التموين صرف 5 أرغفة يوميا، بما يعادل نحو 150 رغيفا شهريا. وفي حال ترشيد الاستهلاك، يمكن صرف الفارق في صورة سلع متوفرة داخل مجمعات التموين.

شهر رمضان

مواعيد تشغيل المخابز في رمضان 2026


حددت وزارة التموين مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان 2026، حيث يبدأ تشغيل بعض المخابز من الساعة 7 صباحا، بينما يبدأ البعض الآخر من الساعة 8 صباحا، وفقا لطبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية.

وتنتهي بعض المخابز من العمل في تمام الساعة 5 مساء، فيما يسمح لعدد منها بالاستمرار خلال الفترة المسائية حتى الساعة 9 مساء، بحسب خطة كل مديرية تموين واحتياجات المواطنين في نطاقها الجغرافي.

شهر رمضان

تنظيم يهدف لتخفيف الزحام وتلبية الاحتياجات


يأتي طرح السلع الرمضانية ضمن نقاط الخبز، إلى جانب تنظيم مواعيد تشغيل المخابز، في إطار خطة وزارة التموين لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وتقليل الزحام أمام المخابز، وضمان انتظام صرف الخبز المدعم على مدار اليوم.

كما تستهدف هذه الإجراءات منح المواطنين مرونة أكبر في الحصول على احتياجاتهم من الخبز والسلع التموينية والمنتجات الرمضانية، بما يعزز استقرار منظومة الدعم ويخفف الأعباء عن الأسر.

ياميش رمضان شهر رمضان المبارك وزارة التموين شهر رمضان رمضان

راندا البحيري
ايناس عز الدين
راندا البحيري
مسجد
