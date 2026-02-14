مستقبل وطن: التوجيهات الرئاسية تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين قبل رمضان

أشاد البديوي السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن عبد الفتاح السيسي

خلال اجتماعه مع الحكومة، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس بوضوح انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن البسيط وحرصها على توفير مظلة أمان اجتماعي حقيقية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن الحزمة وبدء تنفيذها قبل حلول الشهر الكريم، في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، يمثل خطوة إنسانية مهمة تؤكد أن الدولة تتحرك بإحساس عالٍ بالمسؤولية الاجتماعية، وتسعى لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية في توقيت بالغ الأهمية. كما ثمّن قرار صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، معتبرًا أنه يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن استمرار الدولة في استكمال مشروعات “حياة كريمة”، وتوفير مخصصات إضافية للمرحلة الأولى منها، يعكس إصرارًا على تحسين جودة الحياة في الريف المصري، إلى جانب الاهتمام المتواصل بقطاع الصحة من خلال دعم العلاج وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن ما تشهده الدولة من إصلاحات اقتصادية وضريبية، وتوجهات لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، يعكس رؤية شاملة تحقق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يرسخ دعائم التنمية المستدامة ويحافظ على استقرار الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.