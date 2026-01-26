قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحف "اللوفر" بباريس يغلق أبوابه مجددا بسبب إضراب موظفيه

متحف "اللوفر" بباريس يغلق أبوابه مجددا بسبب إضراب موظفيه
متحف "اللوفر" بباريس يغلق أبوابه مجددا بسبب إضراب موظفيه
أ ش أ

 أغلق متحف اللوفر الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، أبوابه مجددا اليوم "الاثنين"، أمام الزوار للمرة الرابعة منذ أن بدأ بعض موظفيه إضرابهم في منتصف ديسمبر الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، حسبما أفادت إدارة المتحف.

ففي اجتماع للجمعية العمومية اليوم، صوّت ما لا يقل عن 300 موظف لصالح مواصلة الإضراب الذي بدأ في 15 ديسمبر احتجاجا على نقص الموظفين وتفاوت الأجور مع موظفين آخرين تابعين لوزارة الثقافة، وفقا لنقابتي "الكونفدرالية العامة للعمل" و"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل".

وصرح كريستيان جلاني، ممثل نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" بين موظفي المتحف، قائلا: "ما نحتاجه هو إرادة سياسية لمعالجة فجوات الأجور هذه دون تأخير".

وبحسب فاليري بو، ممثلة نقابة "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، قدمت إدارة متحف اللوفر "مسودة أولية" لمقترحات بشأن ظروف العمل أمس الأحد، والتي اعتبرها الموظفون "غير كافية".

ومنذ بدء الإضراب، تم إغلاق المتحف ثلاث مرات، وفتح أبوابه جزئيا في ثلاث مرات أخرى. وحتى عندما لم يتم استئناف الإضراب، دأبت اجتماعات الجمعية العمومية للموظفين على تأخير فتح المتحف أبوابه لمدة ساعتين تقريبا، مما أثار استياء السياح المتواجدين أمام مداخل المتحف الأكثر زيارة في العالم. وفي منتصف يناير، قدّر متحف اللوفر الخسائر المتعلقة بالإيرادات بسبب هذا الإضراب بـ"مليون يورو على الأقل".

يذكر أنه في الخامس عشر من ديسمبر، ظل المتحف مغلقا بعد تصويت بالإجماع على اضراب الموظفين، احتجاجا على "تدهور ظروف العمل" و"نقص الموارد"، بعد مرور شهرين تقريبا على "سرقة القرن" التي وقعت في 19 أكتوبر وكشفت أوجه القصور في المتحف.

ومنذ ذلك الحين، أعيد فتح المتحف، جزئيا في بعض الأحيان، ثم كليا خلال موسم أعياد نهاية العام. لكن الاحتجاجات استؤنفت في يناير ما حال دون إعادة فتح المتحف بالكامل.

وعلى الرغم من عقد عدة جلسات تفاوض مع وزارة الثقافة والإدارة، إلا أن المتحف يواجه صعوبات منذ حادثة السرقة الصادمة هذه. ففي 19 أكتوبر، تعرض اللوفر لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو. وأوقف الأفراد الأربعة في العصابة التي نفذت السرقة، لكن لم يعثر بعد على المجوهرات.

كما اضطر المتحف الكبير إلى إغلاق صالة عرض في نوفمبر بسبب تهالك المبنى، كما شهد تسربا للمياه ألحق أضرارا بمئات الكتب في مكتبة الآثار المصرية.

واعتبرت النقابات في رسالة موجهة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، أن زيارة المتحف "أصبحت تجربة شاقة".

وأضافت "يوميا، تُغلق صالات العرض لفترات تفوق ما حُدّد في خطة التشغيل، بسبب نقص عدد الموظفين، بالإضافة إلى الأعطال التقنية، وتهالك المبنى".

متحف اللوفر الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس بدأ بعض موظفيه إضرابهم تحسين ظروف العمل إدارة المتحف

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حريق قش

دون إصابات .. السيطرة على حريق بشونة لتخزين القش في كفر الشيخ

جائزة التميز الحكومى

أسوان تفوز بـ 4 جوائز للتمييز الحكومى.. صور

خلال فاعليات الاجتماع

رصف وتطوير 100 كيلومتر طرق داخل مدينة مرسي مطروح

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

