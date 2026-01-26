متحف "اللوفر" بباريس يغلق أبوابه مجددا بسبب إضراب موظفيه

أغلق متحف اللوفر الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، أبوابه مجددا اليوم "الاثنين"، أمام الزوار للمرة الرابعة منذ أن بدأ بعض موظفيه إضرابهم في منتصف ديسمبر الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، حسبما أفادت إدارة المتحف.

ففي اجتماع للجمعية العمومية اليوم، صوّت ما لا يقل عن 300 موظف لصالح مواصلة الإضراب الذي بدأ في 15 ديسمبر احتجاجا على نقص الموظفين وتفاوت الأجور مع موظفين آخرين تابعين لوزارة الثقافة، وفقا لنقابتي "الكونفدرالية العامة للعمل" و"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل".

وصرح كريستيان جلاني، ممثل نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" بين موظفي المتحف، قائلا: "ما نحتاجه هو إرادة سياسية لمعالجة فجوات الأجور هذه دون تأخير".

وبحسب فاليري بو، ممثلة نقابة "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، قدمت إدارة متحف اللوفر "مسودة أولية" لمقترحات بشأن ظروف العمل أمس الأحد، والتي اعتبرها الموظفون "غير كافية".

ومنذ بدء الإضراب، تم إغلاق المتحف ثلاث مرات، وفتح أبوابه جزئيا في ثلاث مرات أخرى. وحتى عندما لم يتم استئناف الإضراب، دأبت اجتماعات الجمعية العمومية للموظفين على تأخير فتح المتحف أبوابه لمدة ساعتين تقريبا، مما أثار استياء السياح المتواجدين أمام مداخل المتحف الأكثر زيارة في العالم. وفي منتصف يناير، قدّر متحف اللوفر الخسائر المتعلقة بالإيرادات بسبب هذا الإضراب بـ"مليون يورو على الأقل".

يذكر أنه في الخامس عشر من ديسمبر، ظل المتحف مغلقا بعد تصويت بالإجماع على اضراب الموظفين، احتجاجا على "تدهور ظروف العمل" و"نقص الموارد"، بعد مرور شهرين تقريبا على "سرقة القرن" التي وقعت في 19 أكتوبر وكشفت أوجه القصور في المتحف.

ومنذ ذلك الحين، أعيد فتح المتحف، جزئيا في بعض الأحيان، ثم كليا خلال موسم أعياد نهاية العام. لكن الاحتجاجات استؤنفت في يناير ما حال دون إعادة فتح المتحف بالكامل.

وعلى الرغم من عقد عدة جلسات تفاوض مع وزارة الثقافة والإدارة، إلا أن المتحف يواجه صعوبات منذ حادثة السرقة الصادمة هذه. ففي 19 أكتوبر، تعرض اللوفر لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو. وأوقف الأفراد الأربعة في العصابة التي نفذت السرقة، لكن لم يعثر بعد على المجوهرات.

كما اضطر المتحف الكبير إلى إغلاق صالة عرض في نوفمبر بسبب تهالك المبنى، كما شهد تسربا للمياه ألحق أضرارا بمئات الكتب في مكتبة الآثار المصرية.

واعتبرت النقابات في رسالة موجهة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، أن زيارة المتحف "أصبحت تجربة شاقة".

وأضافت "يوميا، تُغلق صالات العرض لفترات تفوق ما حُدّد في خطة التشغيل، بسبب نقص عدد الموظفين، بالإضافة إلى الأعطال التقنية، وتهالك المبنى".