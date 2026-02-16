قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بنك مصر يوقع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم الاقتصاد الأخضر

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

 وقّع بنك مصر اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، بهدف توسيع محفظته الخضراء وزيادة الأصول المرتبطة بالمناخ، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تركيز خاص على دعم المشروعات المملوكة للنساء.

وقّع الاتفاقية هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بـ مؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بحضور قيادات رفيعة المستوى من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، يحصل بنك مصر على تمويل بقيمة قد تصل الى 150 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، مع التركيز على مشروعات كفاءة الطاقة، والنقل الأخضر، والبناء الأخضر، والطاقة المتجددة، كما يسهم التمويل في زيادة حجم الإقراض الموجه لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تخصيص نسبة 20% من إجمالي التمويل لدعم المشروعات المملوكة للنساء، بما يسهم في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للتحول الأخضر في القطاع المصرفي المصري، وداعم أساسي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توجه بنك مصر نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، ويدعم دمج اعتبارات المخاطر المناخية ضمن أنشطته التمويلية، اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري وأفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل المستدام، وبما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح أن بنك مصر يضع الاستدامة في صميم استراتيجيته المؤسسية، ويحرص على تطوير حلول وأدوات تمويل مبتكرة تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم على التوسع والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح جديدة من العملاء في مختلف المحافظات، بما يعزز انتشار التمويل المستدام ويعمّق أثره التنموي.

وصرح  شيخ عمر سيلا - المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الافريقي، "من خلال هذه الشراكة مع بنك مصر، نؤكد التزامنا بتسريع التحول الأخضر في مصر، مع تعزيز الفرص للنساء والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة." وأضاف: “من خلال ربط تمويل المناخ بالنمو الشامل، تساهم مؤسسة التمويل الدولية في خلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود واستدامة في مصر.”

و يواصل بنك مصر  جهوده في دعم التحول الأخضر من خلال تقديم حلول تمويلية مستدامة تشمل مشروعات الطاقة الشمسية، وإدارة الموارد المائية، والحد من النفايات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

ويستمر البنك في إطلاق المبادرات والمشاركة الفعالة في البرامج التنموية التي تعزز تنافسية عملائه وتدعم الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من دوره الوطني الرائد ومكانته كمؤسسة مالية تقود مسار التنمية المستدامة في مصر.

المشروعات المرتبطة بالمناخ بنك مصر تمويل مشروعات المناخ مؤسسة التمويل الدولية IFC مجموعة البنك الدولي اخبار مصر هشام عكاشة

