قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك سكوتيا الكندي يتخارج من "إلبيت" الإسرائيلية بعد دورها في حرب غزة

بنك سكوتيا الكندي يتخارج من "إلبيت" الإسرائيلية بعد دورها في حرب غزة
بنك سكوتيا الكندي يتخارج من "إلبيت" الإسرائيلية بعد دورها في حرب غزة
أ ش أ

 أعلن بنك سكوتيا الكندي أن وحدة إدارة الأصول التابعة له قامت بتصفية كامل حصتها البالغة نحو 165 ألف سهم في شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والضغوط المرتبطة بالاستثمار في قطاع التسليح، لا سيما في ظل الجدل حول دور الشركة في توريد معدات عسكرية خلال الحرب على غزة.

ويعكس القرار تنامي الضغوط على المؤسسات المالية العالمية لإعادة تقييم استثماراتها في شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأفادت صحيفة "جورزاليم بوست" بأن الملفات التنظيمية في شركة "1832 لإدارة الأصول"، التابعة لـ"بنك سكوتيا"، الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مستثمر أجنبي في "إلبيت"، كشفت تصفية حصتها في الشركة الإسرائيلية تحت وطأة ضغوط وانتقادات حادة واجهها البنك الكندي جراء هذا الاستثمار.

وقد ضغط نشطاء غاضبون في كندا من دور "إلبيت" في تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية التي استخدمتها خلال الحرب على غزة ، على ذراع الاستثمار التابعة لبنك سكوتيا، التي لم تعد تمتلك أي أسهم في الشركة الإسرائيلية، وفقاً للملف المقدم إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" .

وتشير تقارير إعلامية صدرت في عام 2023 إلى أن تعامل "بنك سكوتيا" الكندي مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات أمام فروع البنك.

كما تسبب ذلك في تعطيل حفل توزيع جائزة "جيلر" المرموقة في كندا، وهي جائزة أدبية كان "بنك سكوتيا" يتولى رعايتها. وقد انتهى العقد المبرم بين جائزة "جيلر" و"بنك سكوتيا" في فبراير ٢٠٢٥.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يناير أنها وقّعت اتفاقية متعددة السنوات مع شركة "إلبيت" لتوريد ذخائر جوية بقيمة 183 مليون دولار.

وبنك سكوتيا (Scotiabank)، الكندي واسمه الرسمي Bank of Nova Scotia، هو أحد أكبر البنوك في كندا ومن بين أبرز المؤسسات المصرفية في أمريكا الشمالية

إلبيت سيستمز هي شركة إسرائيلية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية المتقدمة، تأسست عام 1966 وتعد من أكبر شركات الصناعات العسكرية في إسرائيل، وتعمل في تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية.

بنك سكوتيا الكندي وحدة إدارة الأصول شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية المتخصصة الصناعات العسكرية توريد معدات عسكرية خلال الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

محمود فتح الله

إبراهيم فايق ينعى والدة محمود فتح الله

الزمالك

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وسيراميكا في الكأس

محمود فتح الله

وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد