أحمد ماهر باكيا: حلمت برؤية النبي.. ورشوان توفيق كان سبب إني أعمل عمرة

كشف الفنان أحمد ماهر عن كواليس إنسانية مؤثرة عاشها خلال مشاركته في مسلسل على هامش السيرة، مؤكدًا أن العمل كان نقطة تحول روحية في حياته، تزامنت مع حلم رآه وبسببه تحققت له أمنية أداء العمرة.

وقال أحمد ماهر، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه ياسمين الخطيب، إنه جسّد في المسلسل شخصية “التبع” أحد ملوك حمير في اليمن، والذي عُرف بعشقه لله وكان أول من كسا الكعبة، مشيرًا إلى أن المخرج طبع صورته على كسوة الكعبة ضمن أحداث العمل.

وأوضح أنه فوجئ مع عرض أولى حلقات المسلسل في أول ليلة من رمضان بظهور صورته على الكعبة، ما جعله يرفع عينيه إلى السماء داعيًا الله أن يرزقه رؤية الكعبة على الحقيقة، قائلاً: “قولت يا رب بقى يعني كتير عليك إن عيني تشوف الكعبة بحق وحقيقي”.

وأضاف أن ضغط التصوير كان شديدًا، إذ كانوا يصورون من بعد الإفطار حتى الساعة 11 صباحًا، ثم تعود الحلقات للمونتاج، مشيرًا إلى أنه عاد إلى منزله ذات يوم مرهقًا ونام بملابسه، ليرى في منامه حلمًا غريبًا، إذ رأى السماء تسجد وتهبط فوق سطح منزله، وكان يسير فوق النجوم، وفي نهاية السطح شاهد نورًا يفيض من غرفة والده، وشعر في قلبه أن هذا النور هو النبي محمد ﷺ.

وتابع أنه استيقظ وهو في حالة فرحة شديدة، لدرجة أنه كان يخشى أن يحسده أحد على هذا الحلم، مؤكدًا أنه كان يريد أن يخبر العالم كله بما رآه.

وأشار أحمد ماهر إلى أنه في نفس الفترة تلقى عرض عمل من أبوظبي بمبلغ لم يكن يحلم به، وعندما سأل عن سبب ترشيحه، علم أن الفنان رشوان توفيق هو من رشحه للعمل. وتواصل معه ليشكره، ليخبره الأخير بأنه يستعد لأداء العمرة، فطلب منه أن يرافقه.

وأوضح أن رشوان توفيق أخبره بأنه لا يستطيع اصطحابه رسميًا، لكنه سيساعده، وبالفعل توجه أحمد ماهر إلى السفارة وأبدى رغبته في أداء العمرة، وتمكن من السفر، ليؤدي المناسك، مؤكدًا أن ما حدث معه كان بمثابة استجابة إلهية لدعائه وتحقيقًا لأمنيته برؤية الكعبة على الطبيعة.