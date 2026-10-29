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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: الرئيس السيسي طرح الرؤية المصرية بشأن قضية المياه وأمن وحوكمة البحر الأحمر

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي طرح الرؤية المصرية بشأن قضية المياه وأمن وحوكمة البحر الأحمر.
 


وقال وزير الخارجية في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن الرئيس السيسي طرح أمام القمة الروسية الأفريقية الرؤية المصرية بشأن أهمية إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه.

وأضاف وزير الخارجية: “الرئيس السيسي أكد ضرورة إصلاح الأمم المتحدة بما يتناسب مع التطورات على أرض الواقع”.

وتابع وزير الخارجية: “الرئيس السيسي أكد ضرورة إنهاء الظلم التاريخي للقارة الأفريقية فيما يتعلق بتمثيلها في المؤسسات الدولية”.

وأكمل وزير الخارجية:"الرئيس السيسي شدد على أهمية توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية".

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