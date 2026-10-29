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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق مسابقة «نجم الجامعة» على مسرح الهناجر

مسابقة نجم الجامعة
مسابقة نجم الجامعة
تقى الجيزاوي

أُقيمت اليوم الخميس فعاليات مسابقة «نجم الجامعة» على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن أنشطة الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، التي تحمل اسم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس «دورة صاحبة السعادة»، برئاسة المخرج والفنان عمرو قابيل، تحت شعار «المسرح حياة».

وتأتي المسابقة في إطار اهتمام الملتقى باكتشاف المواهب الشابة في الوسط الجامعي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإبراز قدراتهم الفنية والإبداعية، بما يعزز حضور المسرح الجامعي بوصفه مساحة للتجريب والتعلم والتواصل بين المواهب من خلفيات ثقافية مختلفة.

وأعلنت إدارة الملتقى تشكيل لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج والمنتج المصري أحمد البوهي، وتضم في عضويتها الدكتورة آمال علي، التي تجمع خلفيتها بين السويد والعراق، والفنان أمير صلاح الدين من مصر، والمخرج والكاتب إياد أبو روك من النرويج وفلسطين، إلى جانب الفنانة نادية سحنون من الجزائر.

أحمد البوهي: «نجم الجامعة» فرصة لاكتشاف المواهب الشابة

وأكد المخرج والمنتج أحمد البوهي، رئيس لجنة تحكيم مسابقة «نجم الجامعة»، أهمية المسابقة في اكتشاف المواهب الفنية بين طلاب الجامعات، ومنحهم فرصة حقيقية لإظهار قدراتهم الإبداعية أمام لجنة تحكيم تضم خبرات فنية متنوعة، وأشار إلى أن تقييم المشاركين يستهدف التعرف على الطاقات الواعدة وتشجيع الشباب على تطوير أدواتهم الفنية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع لخوض تجارب جديدة في مجالات الإبداع المختلفة.

أمير صلاح الدين: دعم مواهب الشباب خطوة مهمة لمستقبل الفن

ومن جانبه، أعرب الفنان أمير صلاح الدين، عضو لجنة تحكيم مسابقة «نجم الجامعة»، عن أهمية منح الشباب مساحة للتعبير عن مواهبهم واكتشاف قدراتهم الفنية، مؤكدًا أن الأنشطة الفنية الجامعية تمثل فرصة مهمة لصقل المهارات واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بالتجارب المختلفة.

وأوضح أن الاهتمام بالمواهب في مراحلها الأولى يسهم في تشجيعها على الاستمرار والتطور، ويمنح أصحابها الثقة لخوض تجارب إبداعية جديدة.

عمرو قابيل: «نجم الجامعة» تجسد إيمان الملتقى بقدرات الشباب

وفي السياق ذاته، أكد المخرج والفنان عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، أن مسابقة «نجم الجامعة» تأتي انطلاقًا من إيمان إدارة الملتقى بقدرات الشباب وأهمية توفير منصات تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم، وأوضح أن الملتقى لا يقتصر على تقديم العروض المسرحية، بل يسعى إلى دعم الطاقات الإبداعية الشابة وخلق فرص للتواصل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المواهب الجامعية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الحركة الفنية وتجددها عبر الأجيال.

ويعكس التنوع الجغرافي والفني لأعضاء اللجنة توجه الملتقى نحو الانفتاح على التجارب المسرحية المختلفة، والاستفادة من الخبرات المتعددة في تقييم المواهب الطلابية، ورصد العناصر التي تمتلك إمكانات فنية متميزة.

وتتولى اللجنة مسؤولية متابعة المشاركين وتقييم مواهبهم، في إطار المسابقة التي تستهدف تسليط الضوء على الطاقات الشابة، ومنحها فرصة لإظهار قدراتها الفنية أمام لجنة تضم خبرات متنوعة في مجالات الإخراج والإنتاج والتمثيل والكتابة المسرحية.

«نجم الجامعة» ضمن برنامج الدورة الثامنة

وتُعد مسابقة «نجم الجامعة» إحدى الفعاليات التي يتضمنها برنامج الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الذي يجمع بين العروض المسرحية والورش التدريبية والندوات والمسابقات، بهدف دعم الإبداع الشبابي وتوسيع فرص التبادل الثقافي والفني.

وتُقام الدورة الثامنة خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، تحت اسم «صاحبة السعادة» تكريمًا للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتواصل تقديم أنشطة تستهدف طلاب الجامعات والأكاديميات الفنية، وتمنحهم فرصًا للتفاعل مع تجارب مسرحية متنوعة واكتساب خبرات جديدة.

ومن خلال هذه المسابقة، يواصل الملتقى جهوده في دعم المواهب الجامعية وإبراز قدراتها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الفنانين وصناع المسرح، ويؤكد أهمية المسرح بوصفه أداة للتعبير الإبداعي والحوار والتواصل بين الثقافات.

فعاليات مسابقة «نجم الجامعة» مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية إسعاد يونس

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