باسم مرسي يثير الجدل بتصريحات مثيرة عن وسام أبو علي

تحدث باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، عن المقارنة بين تجربته الكروية وتجربة الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى اختلاف الظروف التي خاض فيها كل لاعب مسيرته، خاصة على مستوى المنظومة التي لعب ضمنها والأجهزة الفنية التي تعامل معها.

وسام ابو علي

وقال باسم مرسي، في تصريحات إعلامية: «وسام أبو علي جه على منظومة جاهزة ولعيبة جامدة، عكسي أنا.. هات أنت وسام 2014 مع 15 أو 17 لاعب جديد، ووديه نادي بقاله 10 سنين ما بياخدش بطولات ومبياخدش الدوري، واتفرج».

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: «كنت بشوط فاولات وبلعب بدماغي زيه، لكن اللي يفرقني عنه إني لعبت مع مدربين كتير، كل واحد ليه طريقة مختلفة، اللي عايزني ألعب 9، واللي عايزني ألعب 9 ونص، واللي عايزني ألعب 10».

وأشار باسم مرسي إلى اختلاف التجارب التي مر بها خلال مسيرته، موضحًا أن تعدد المدربين واختلاف طرق اللعب كان له تأثير على الأدوار التي كان يؤديها داخل الملعب.

وتفتح تصريحات باسم مرسي باب المقارنة بين تجربته مع الزمالك وتجربة وسام أبو علي مع الأهلي، في ظل اختلاف الظروف الفنية واللاعبين المحيطين بكل منهما خلال مسيرتهما الكروية.