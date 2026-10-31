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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإنفاق على السكن والأغذية يستحوذ على طفرة جديدة في ميزانيات الأسر الأمريكية

إحصائيات العمل الأمريكي
إحصائيات العمل الأمريكي
أ ش أ

كشفت أحدث بيانات مسح إنفاق المستهلكين الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن تكاليف السكن والغذاء بلغت نحو 46.9% من إجمالي متوسط إنفاق الأسرة الأمريكية في عام 2025، لتسجل بذلك أعلى نسبة يستهلكها هذان القطاعان الأساسيان من الميزانية منذ 15 عاماً باستثناء عام الجائحة 2020.

ورغم ارتفاع متوسط دخل الأسرة قبل الضرائب بنسبة 6.4% ليصل إلى 110,847 دولار متجاوزاً معدلات التضخم، فإن التكاليف المعيشية المرتفعة امتصت معظم هذه الزيادات إذ قفز إجمالي السنوي لإنفاق الأسرة بنسبة 4.3% ليصل إلى 81,905 دولارات.

أما تكاليف السكن فقد بلغت 27,790 دولاراً (تستحوذ على 33.9% من الميزانية)، بنمو قدره 5.8% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى حصة سكن منذ عام 2010.

أما تكاليف الغذاء فقد بلغت 10,633 دولاراً (تستحوذ على 13.0% من الميزانية) بارتفاع قدره 4.6% وهي الحصة الأعلى للغذاء منذ عام 2011.

وأنفق الأمريكيون 38,423 دولاراً سنوياً على السكن والغذاء معاً (بزيادة ناهزت 1,988 دولاراً خلال العام).

ويرجع هذا الإجهاد المالي بشكل رئيسي إلى صعود تكاليف المأوى والإيجارات (حيث قفز إنفاق المستأجرين بنسبة 10.8%) إلى جانب قفزة كبيرة في الضرائب العقارية وثائق التأمين للملاك.

وعلى صعيد الأغذية، قفز الإنفاق على اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بنسبة 11.7% ليصل إلى 1,579 دولاراً، وشكّل البروتين وحده نحو 95% من إجمالي زيادة ميزانية التبضع المباشر للمنزل خلال العامين الماضيين.

إنفاق المستهلكين الأسرة الأمريكية

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