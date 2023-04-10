رسميا .. الكشف عن رام الكهربائية 2025 الجديدة كلياً

اعلنت شركة رام التابعة لمجموعة ستيلانتيس، الكشف عن شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة كلياً موديل 2025، خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات، والتى تعمل على توفير حلول كهربائية ذات تقنيات متطورة ورائدة على مدار السنوات القادمة من خلال مجموعة طرازات رام .

شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة

وتعتبر شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة كليا موديل 2025، هي أول شاحنة بيك أب تعمل على الكهرباء من علامة Ram Truck التجارية، وتاتى بشكل قياسي ببطارية سعة 168 كيلووات في الساعة، تستهدف سير السيارة لمسافة تصل إلى 563 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن، بالإضافة إلى تجهيز اختياري يستهدف سير السيارة لمسافة غير مسبوقة تصل إلى 805 كيلو متر بعد شحن السيارة بالكامل ، ببطارية أكبر سعة 229 كيلووات في الساعة.

ووفرت شركة رام حلول الشحن السريعة والمريحة للعملاء، من خلال تقنية 800 فولت بالتيار المستمر بقوة تصل إلى 350 كيلووات، والتي تتيح إمكانية قطع مسافة تصل إلى 177 كيلومتر بعد شحن السيارة لمدة 10 دقائق فقط ، ثم نجد تقنية الشحن ثنائية الاتجاه، من سيارة إلى أخرى ومن السيارة إلى المنزل ومن السيارة إلى الشبكة، والتي تتيح مرونة لشحن سيارة كهربائية أخرى من ستيلانتس أو إعادة الطاقة الكهربائية إلى الشبكة.

شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة

وتاتى شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة موديل 2025 بخمسة طرازات هي: Tradesman و Big Horn / Lone Star و Laramie و Limited مع طراز Tungsten الجديد كلياً. وستتمتع السيارة بمنظومة حركة كهربائية مزدوجة بقوة 250 كيلووات، حيث ستجمع بين المحرك وعلبة التروس والعاكس، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي، كما ستتميز بكفاءة في استهلاك الطاقة، من خلال وظيفة الفصل الأوتوماتيكي للعجلات على المحور الأمامي، والتي تتيح للعجلات الأمامية الدوران بحرية في ظروف معينة، كما حظي المحور الخلفي بمنظومة حركة بقوة 250 كيلووات مع ترس تفاضلي خلفي بوظيفة القفل الإلكتروني.

شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة

وظهرت شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة موديل 2025، بمصابيح أمامية بتقنية LED بتصميم "الشوكة الرنانة" المتميز مع شعار "R-A-M" المضيء ، و يوفر صندوق الأمتعة مساحة تخزين هي في الأفضل في فئتها، حيث تبلغ 15 قدم مكعب.

شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة

و حصلت شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة موديل 2025على مقصورة داخلية مميزة ، و مجموعة من التقنيات المتطورة كأحدث نسخة من نظام Uconnect 5 مع شاشة قياس 14,5 بوصة تعمل باللمس، مع مجموعة عدادات رقمية قياس 12,3 بوصة، وشاشة قياس 10,25 للراكب الأمامي للمرة الأولى في هذه الفئة، إضافة إلى مرآة الرؤية الخلفية الرقمية، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، والنظام الصوتي Klipsch Reference Premiere.

شاحنة ريفولوشن 1500 الكهربائية الجديدة

وقال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "رام" ، مايك كوفال جونيور ، على هذا الحدث بقوله : "يمثل طرح سيارة رام 1500 ريفوليوشن الكهربائية بالكامل حقبة جديدة كلياً في رحلتنا المستمرة لتقديم أفضل الحلول الكهربائية للعملاء، ويعزز من مجموعة طرازاتنا الحائزة على الجوائز". وأضاف: "نسعى إلى توفير مجموعة مناسبة من المحركات الكهربائية لعملائنا، وسنواصل إرساء معايير جديدة لفئة شاحنات "البيك أب"، حيث تتفوق سيارة رام 1500 ريفوليوشن الجديدة كلياً على المنافسين في الجوانب التي تهم العملاء كثيراً، ويشمل ذلك المسافة التي تقطعها السيارة بعد شحن البطارية، والقدرة على السحب والحمولة، والزمن اللازم لشحن السيارة بالكامل".