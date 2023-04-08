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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الدفع الرباعى.. ظهور جيب رانجلر الفيس ليفت الجديدة 2024.. صور

جيب رانجلر موديل
جيب رانجلر موديل 2024

ظهرت مؤخرا السيارة الفيس ليفت الجديدة جيب رانجلر موديل 2024 خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات الذى اقيم الايام الماضية ، لتعد ذلك هى المرة الاولى التى تظهر فيها السيارة بكل وضوح وظهر الاختلافات عن الموديلات الماضية .

جيب رانجلر موديل 2024

وقالت شركة جيب اثناء الكشف عن السيارة جيب رانجلر موديل 2024، ان السيارة الفيس ليفت بأداء أفضل على الطرق الوعرة ، وأمان محسّن ، مع تعديلات طفيفة على الشكل الخارجي. 

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جاءت السيارة جيب رانجلر موديل 2024، مع ثلاثة خيارات تقليدية للمحركات ونظام هجين لنسخ  4xe. وأقل محرك هو محرك سعة 2000 سي سي بشاحن توربيني ، بقوة 270 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر. ويظل محرك Pentastar V6 سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصانًا وعزم دوران يبلغ 352 نيوتن متر ويمكن ربطه بناقل حركة يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري من 8 سرعات.

جيب رانجلر موديل 2024

ويتميز نظام الدفع الرباعي في 4xe بمحرك رباعي سعة 2.0 لتر مقترن بوحدة مولد بمحرك مثبت على ناقل الحركة. وينتج عن المجموعة 375 حصانًا  و637 نيوتن متر من عزم الدوران. وأخيرًا ، هنا محرك V8 سعة 6.4 لتر الموجود في روبيكون 392 ينتج قوة هائلة تبلغ 470 حصان وعزم دوران يبلغ 638 نيوتن متر.

جيب رانجلر موديل 2024

وظهرت السيارة الفيس ليفت الجديدة بشبكة ذات سبع فتحات جديدة ، و والشرائح في الشبكة أرفع وأكثر استقامةن و هوائي خفي مدمج في الزجاج الأمامي للسيارة . ويأتي الآن السقف الناعم الفاخر الجديد كميزة قياسية ، في حين أن رانجلر هاي ألتيتيود تحصل على سقف أنيق بلمسة واحدة بشكل قياسي.

 

وتم تحسين ارتفاع الركوب حيث ارتفعت الإطارات بحجم واحد إلى 33 بوصة ، مع تغيير أقواس العجلات لاستيعابها، و تأتي السيارة بعدد 10 تصاميم جديدة للعجلات من 17 بوصة إلى 20 بوصة. وهناك أيضًا خيارات قادرة على تثبيت الإطارات الأكبر لباقة Xtreme 35 ، بينما تتراوح أحجام الإطارات من 32 إلى 35 بوصة ، وتضيف روبيكون X نظام Rock-Trac كامل ، وكاميرا تساعد في القيادة على الطرق الوعرة ، وإطارات BFGoodrich مقاس 35 بوصة لجميع التضاريس للنسخ بمحركات 2.0 لتر و 3.6- لتر أوتوماتيكي ، وبالطبع لا يزال هناك محرك روبيكون 392 V8 بقوة 470 حصان.

جيب رانجلر موديل 2024

أما المقصورة الداخلية للسيارة جيب رانجلر موديل 2024، فتاتى بشاشة جديدة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، و ترقية نظام المعلومات والترفيه Uconnect 4 إلى نظام 'Uconnect 5 القائم على Android. ويضيف Uconnect 5 الجديد نظامي Android Auto و Apple CarPlay اللاسلكي ، في حين أن ميزة Trails Offroad الجديدة هي مساعد مبتكر لإظهار قدرات السيارة. 

 

 وتقول جيب إنه تم تحسين صقل السيارة ، مع أسطح ناعمة الملمس وتصميم كونسول مركزي "مستوحى من التراث للشركة" ، وهناك أيضًا منافذ USB من النوع C كميزة قياسية لركاب المقاعد الأمامية ومنافذ USB من النوع A و Type C للصف الثاني.

جيب رانجلر موديل 2024

وتم تحسين السلامة هذا العام ، حيث حصل الصف الثاني الآن على أحزمة أمان خارجية. وهناك تحسينات هيكلية للحماية من الصدمات الجانبية ، بينما يحصل كل من الركاب في الأمام والخلف على وسائد هوائية جانبية بشكل قياسي. ويتوفر نظام التحكم في الجر ، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) مع نظام تخفيف الانقلاب الإلكتروني ، وكاميرا عكسية بشكل قياسي في جميع الطرازات ، في حين يأتي نظام التحذير من الاصطدام الأمامي ونظام تثبيت السرعة المتقدم .

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