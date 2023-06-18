بقوة 850 حصانا| تعديل جنوني لـ رام TRX من Apocalypse.. صور

تواصل Apocalypse المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها بعد تقديم النسخة رام TRX، ذات المظهر العدواني، حيث تمتعت بترقيات خارجية مميزة، جعلتها تنفرد باطلالة مهيبة كعادة سيارات Apocalypse المعدلة.

تعديل جنوني لـ رام TRX من "Apocalypse"

بقوة 850 حصانا .. تعديل جنوني لـ رام TRX من "Apocalypse"

اعتمدت شركة Apocalypse على النسخة رام TRX والتي دعمت بجنوط رياضية حجم 22 إنش، مع اطارات خارجية قياسها 40 انش، تمتعت بنقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مختلف التضاريس، بينما جاءت السيارة بنسبة طول كلي بلغت 6,096 مم، و 2,489 مم للعرض، وبارتفاع 2,108 مم.

تعديل جنوني لـ رام TRX من "Apocalypse"

وحصلت السيارة من الخارج على طلاء باللون الاسود المميز، مع تعديلات شركة بناحية الابواب، ومصد أمامي قوي يضتمن فتحات هوائية طولية ذات مظهر مهيب ويتسم بالصرامة، بالاضافة إلى ملصقات Apocalypse التي تزين السيارة، ومنظومة عادم مزدوجة، وصادم خلفي بتصميم هندسي انيق.

تعديل جنوني لـ رام TRX من "Apocalypse"

وتمتعت السيارة رام TRX المعدلة بمقصورة داخلية تضم جلد باللون البني، شمل المقاعد وناحية الابواب وعجلة القيادة، بالاضافة إلى وجود شاشة طولية الشكل قياسها 12 انش، ونظام صوتي ترفيهي مميز يحمل شعار هارمون كاردون.

تعديل جنوني لـ رام TRX من "Apocalypse"

القدرات الفنية للسيارة رام TRX المعدلة .. بقوة 850 حصان

ويمكن للسيارة رام TRX سحب حمولة بوزن يصل إلى 6 الاف و 803 كيلوجرام، حيث تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات "هيلكات" V8، سعة 6200 سي سي "سوبر تشارج"، يضخ قوة قدرها 850 حصانا، مع 5 وضعيات للقيادة، وتقنية الدفع الرباعي للعجلات.