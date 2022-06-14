وحش الـ 6 عجلات.. جيب كولوس تخطف الأنظار بمظهر عملاق وقدرات قوية| فيديو

استطاعت شركة جيب، أن تحتل مكانة فريدة في عالم سيارات الطرق الوعرة، والتي تعتمد بشكل كبير على تقنية الدفع الرباعي للعجلات، مما يمنحها أفضلية التعامل مع هذه التضاريس، إلى جانب القدرات الخاصة بكل طراز.

وحش الـ 6 عجلات .. جيب كولوس تخطف الانظار بمظهر عملاق وقدرات قوية

جيب كولوس تخطف الأنظار بمظهر عملاق وقدرات قوية

ويبدو أن شركة Apocalypse المتخصصة في مجال اسعراض السيارات، أرادت أن تبهر محبي سيارات جيب بوضع لمساتها الساحرة للنسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات "جيب كولوس" والتي ظهرت بالكثير من الترقيات الفنية والهيكلية ايضا.

وتقدم السيارة جيب كولوس عبر خيار مميز من المحركات، حيث تضم محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 "هيلكات سوبر تشارج"، سعة 6200 سي سي، حيث يستطيع ضخ قوة هائلة قدرها 800 حصانا.

وتظهر السيارة جيب كولوس بعد ترقيات Apocalypse المميزة بمظهر خارجي عملاق وغير معتاد، حيث تمتعت السيارة باطلالة سداسية العجلات، مع بعض التعديلات الخاصة بالناحية الخلفية لتضم 4 عجلات إلى جانب العجلتان الأمامية.

وتأتي مقدمة السيارة جيب كولوس المعدلة من Apocalypse بمصباح أمامي ذو اضاءة عرضية تعمل بتقنية LED، مستوحى من شاحنة تسلا سايبر تراك، مع شبكة أمامية معاد تصميمها من فتحات هوائية طولية الشكل.

وتمتلك السيارة جيب كولوس عتبات جانبية بارزة لسهولة صعود مقصورة القيادة، ونظام تعليق مطور، مع تعديلات جانبية أنيقة، وكشاف إضاءة أعلى ناحية الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى شدادات أمامية وغطاء محرك يحتويى على الكثير من فتحات التهوية، ودعامات خلفية أعلى ناحية العجلات، والتي تقدم بنقوش بارزة وغائرة.