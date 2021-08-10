سعر ومواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2021 في الإمارات.. صور

تكتسب النسخة جيب جراند شيروكي موديل 2021 شهرة واسعة في العديد من أسواق السيارات العالمية و العربية، نسبة إلى اطلالتها العملاقة، و الأداء الفني المميز عبر باقات الدفع المطروحة، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار ومواصفات السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 في الامارات.

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حزمة أوتوماتيكي، ينقل السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.3 ثانية.

بالإضافة إلى محرك اخر ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 6400 سي سي، قادر على انتاج قوة 470 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 630 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

كما تضم نسخة اخرى ثمانية الاسطوانات أيضا و بسعة 6200 سي سي، ينتج قوة قدرها 707 حصان، و 875 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تجعل السيارة تنطلق من وضع السكون حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر خلال 3.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تقدر بـ 290 كيلومتر في الساعة.

بينما تأتي السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 بقياسات هيكلية قدرها 4.822 متر للطول، و بعرض يقدر بـ 1.943 متر، و 1.778 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.914 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع إلى 782 لتر.

أسعار جيب جراند شيروكي موديل 2021 في الامارات

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LAREDO 4X2 2021 محرك 3600 CC بسعر 129,900 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LAREDO 2021 محرك 3600 CC بسعر 144,900 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LIMITED 2021 محرك 3600 CC بسعر 169,900 درهم.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUMMIT 2021 محرك 3600 CC بسعر 203,000 درهم.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SRT8 2021 محرك 6400 CC بسعر 279,900 درهم.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TRACKHAWK 707 HP 2021 محرك 6200 CCبسعر 375,000 درهم.