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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 120 ألف ريال.. مواصفات جيب شيروكي موديل 2021 في السعودية

تبدا من 120 الف ريال..
تبدا من 120 الف ريال.. مواصفات جيب شيروكي موديل 2021

حصل طراز جيب شيروكي موديل 2021، على مكانة داخل الأسواق العربية، وخاصة داخل السوق السعودي للسيارات الذى يعشق الطرازات ذات الدفع الرباعي، لذلك يميلوا المستهلكون الى إصدارات الـSUV صاحبة الرحابة و المقصورات الفخمة، إلى جانب التجهيزات الفني و أنظمة الأمن و الحماية.

الأداء الفنى للسيارة جيب شيروكي موديل 2021


تأتى السيارة جيب شيروكى موديل 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3200 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 272 حصان، و 324 نيوتن. متر من عوم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

مواصفات الأمن و السلامة للسيارة جيب شيروكي موديل 2021


نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، عدد 7 وسائد هوائية، إنذار لمنع السرقة، مساعد الفرامل BA، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، نظام المساعدة على تسلق التلال، مانع الحركة، أجهزة استشعار للاصطفاف أمامي و خلفي، عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في الجر، التحكم في ثبات (VSC).

التجهيزات الداخلية للسيارة جيب شيروكي موديل 2021


دعمت جيب بتحكم الصوت على عجلة القيادة،  ومرأة التعتيم أوتوماتيكياً قفل مركزي، ومقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم مصابيح أرضية، شاشة تعمل باللمس لعرض المعلومات المتعددة، مقود كهربائي، فتحات مكيف خلفية، ضبط المقعد  يدوي تعديل إمالة المقود.

التجهيزات الخارجية  للسيارة جيب شيروكي موديل 2021


حملت السيارة جيب شيروكى أضواء نهارية و مصابيح  LED ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، عادم مزدوج،  أضواء محيطة، ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، و بها جنوط مقاس 17 بوصة  .

أسعار جيب شيروكى موديل 2021 في السعودية:

 

الفئة الأولى  LONGITUDE بسعر 120 ألف ريال. 
الفئة الثانية  LIMITED بسعر 139 ألف ريال. 
الفئة الثالثة  TRAILHAWK بسعر 151 ألف ريال.

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