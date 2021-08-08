باقة 30 ألف ريال عماني.. 5 سيارات موديل 2021| صور

يضم السوق الـ"عماني" للسيارات، باقة من الطرازات القوية لـ موديلات 2021، والتي تتنوع بين إطلالة السيدان والكروس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب القدرات الخاصة بنظمة الدفع والأداء الفني الخاص بالتسارع والانطلاق.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات لـ موديلات 2021 ضمن باقة الـ 30 الف ريال داخل السوق العماني.

1 – تويوتا لاند كروزر موديل 2021

تعمل السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 عبر محرك ثماني الاسطوانات سعة 5700 سي سي، بقوة 362 حصان، و 530 نيوتن/متر من عزم الدوران مع سرعة قصوى تصل لـ 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 4600 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 304 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 439 نيوتن/متر.

و تبدأ اسعار السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 من 24.300 الف حتى 32.900 الف ريال عماني.

2 – لكزس جي اكس موديل 2021

تضم السيارة لكزس جي اكس موديل 2021 محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4600 سي سي، قادر على انتاج 292 حصان، و عزم اقصى للدوران 438 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 177 كيلومتر في الساعة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء تدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي.

و يتراوح سعر السيارة لكزس جي اكس موديل 2021 بين 22 الف و 28 الف ريال عماني.

3 – بي ام دابليو X4 موديل 2021

حصلت السيارة بي ام دابليو X4 موديل 2021 على محرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، بقوة 184 حصان، و 290 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 215 كم/ساعة، كما دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 354 حصان، مع 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، و بهذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر خلال 438 ثانية.

و تقدم السيارة بي ام دابليو X4 موديل 2021 بقيمة تبدأ من 28 الف حتى 34 الف ريال عماني.

4 – جاجوار اكس جاي موديل 2021

تأتي سيارة جاجوار بنسبة طول بلغت 5.127 متر، و بعرض يقدر بـ 2.105 متر، و 1.456 متر للارتفاع، بينما تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، بقوة 335 حصان، و 450 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، لتصل سرعتها القوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 5.9 ثانية.

و تبدا السيارة بقيمة قدرها 29.900 حتى 34.170 ريال عماني.

5 – الفا روميو ستيلفيو موديل 2021

تعتمد السيارة الفا روميو ستيلفيو موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2000 سي سي، حيث يستيطع أن ينتج قوة 280 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي النسخة عالية التجهيزات بقدرات اضافية فزودت بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 2900 سي سي، بقوة 510 حصان، و 600 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 3.8 ثانية فقط.

و تبدأ اسعار الفا روميو ستيلفيو موديل 2021 من 22 الف حتى 40 الف ريال عماني.