خارجية تونس: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات لا يجب أن يمر دون محاسبة إسرائيل

قال محمد علي النفطي وزير خارجية تونس، إن تبادلنا وجهات النظر حول القضايا التي تشغل عالمنا العربي في ظل وضع إقليمي متأزم، مضيفا أن وزير خارجية تونس: العمل العربي المشترك مهم جدا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة



وتابع محمد علي النفطي وزير خارجية تونس، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات لا يجب أن يمر دون محاسبة إسرائيل.

وأضاف محمد علي النفطي وزير خارجية تونس، أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشار وزير خارجية تونس، إلى أن مسؤولية المجتمع المدني تقتضي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.