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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: محمد شحاتة ضمن قائمة المنتخب في التوقف الدولي

محمد شحاته
محمد شحاته
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضم محمد شحاتة، لاعب الزمالك، لقائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي أنجولا وجنوب السودان يومي ٢٥ و٢٩ سبتمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٧.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، حسام حسن يستقر مع جهازه الفني على لاعبي خط الوسط لتعويض غياب مروان عطية لاعب الأهلي بسبب الإيقاف مباراتين منذ أحداث نصف نهائي البطولة الأفريقية الماضية، وغاب بعدها عن مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ثم يعود في مواجهة جنوب السودان.

محمد شحاته الزمالك منتخب مصر اخبار الرياضة

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