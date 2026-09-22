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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع موقف رفع كفاءة المرافق العامة والبنية الأساسية بمنطقة بحيرة باريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتفقد جاهزية البنية الأساسية اللازمة لخدمة مشروعات الاستثمار الزراعي، والوقوف على كفاءة منظومة رفع ونقل المياه ومصادر الطاقة المغذية لها، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ محمد عبدالوهاب مساعد المحافظ لشئون المبادرات الزراعية، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة والمهندس محمد ساسي مسئول مشروعات البحيرة.

واطلعت المحافظ على المكونات الإنشائية والجاهزية الفنية لمحطة رفع المياه الجديدة ومنظومة الطاقة الشمسية والتى تضم 7 وحدات رفع، إلى جانب ترعة بطول 30 كم ومحطة طاقة شمسية بقدرة 800 كيلووات، لخدمة الأراضي الزراعية وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل منظومة الرفع ونقل مياه الري.

وفي سياق متصل، تفقدت مجدي نقطة الإسعاف المقامة بمساهمة المتبرعين لخدمة المنطقة، موجّهةً بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان جاهزيتها وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين والعاملين ، كما وجّهت بحصر أعداد الأطفال المقيمين بالمنطقة وتحديد أعمارهم ومراحلهم التعليمية؛ تمهيدًا لدراسة إنشاء فصول دراسية تلبي احتياجاتهم التعليمية.

من ناحية أخرى، تابعت المحافظ أحد المشروعات الزراعية المتكاملة المقامة على مساحة 310 فدان من الزراعات والإنتاج الحيوانى، مشيدة بمستوى التجهيزات وتكامل مكونات المشروع وتنوع أنشطته الإنتاجية، مؤكدة حرص المحافظة على استمرار المتابعة الفنية لمشروعات الاستثمار الزراعي، دعمًا للمشروعات الجادة واستغلال الموارد المتاحة.

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