وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق آخر التطورات بالمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة المساعي الرامية لاحتواء التوترات وإحلال الأمن والسلام فيها.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان بن عبدالله يرأس وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.