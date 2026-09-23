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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء 23-9-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 

وأظهر سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من و عيار 21 الأكثر انتشارًا 6265 جنيهًا للشراء و 6230 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة على مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6265 جنيهًا.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكثر انتشارًا 7160 جنيهًا للشراء و 7120 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6563 جنيهًا للشراء و6526 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6265 جنيهًا للشراء و 6230 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5370 جنيهًا للشراء و5340 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 50.12 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4327 دولارًا للشراء و4326 دولارًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في الأسواق

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع توقع الأسواق زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​التشديد النقدي هذا العام، مما أدى إلى صعود الدولار.

وتراجع ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4361.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4400 دولار.

وارتفع الدولار، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

سعر الذهب

وقال جيم ويكوف محلل ​السوق في بورصة الذهب الأمريكية "نشهد مخاوف مستمرة بين المضاربين على ​تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والتي دفعت مؤشر الدولار إلى ⁠أعلى مستوياته في أكثر من شهرين يوم الجمعة. 

وتؤثر هذه العوامل ​السلبية على المعادن الثمينة".

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى ​أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 88 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.

وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار ​الفائدة المرتفعة قد تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد ​من جاذبية الأصول التي تدر عائدا.

وزادت مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة منذ ‌اندلاع ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما أجبر البنوك المركزية في أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية. 

وهذا بدوره أدى إلى الضغط على أسعار الذهب التي انخفضت بنحو 17 بالمئة عن أعلى مستوياتها خلال ​جلسة 27 فبراير .

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