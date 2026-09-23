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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد خسائر 4 أيام.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

تراجع الذهب لليوم الرابع على التوالي مصر
تراجع الذهب لليوم الرابع على التوالي مصر
رانيا أيمن

يواصل سعر الذهب في مصر تراجعه المستمر لليوم الرابع على التوالي منذ بداية هذا الأسبوع، حيث تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع المتتالي بعد آخر ارتفاع كبير سجله المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضية 19 سبتمبر، وذلك تزامنا مع التراجع العالمي لأسعار الذهب وارتفاع الدولار، ورغم مكاسب الذهب الكبيرة التي حققها خلال شهر سبتمبر الجاري، إلا أنه بدأ موجة هبوط واضحة منذ يوم السبت الماضي، ليستمر في فقدان جزء من مكاسبه حتى تعاملات اليوم الأربعاء.

تراجع 640 جنيه من سعر الجنيه الذهب

وفقد عيار 24 نحو 91 جنيها منذ الجمعة الماضية ليصل اليوم إلى 7200 جنيه بعدما كان 7291 جنيه بداية هذا الإسبوع.

كذلك فقد عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 80 جنيها ليصل اليوم إلى 6300 جنيه بعدما كان 6380 جنيه يوم الجمعة الماضي.

أسعار الذهب الان في مصر

وتراجع عيار 18 بنحو 68 جنيها ليصل اليوم إلى 5400 جنيه بعدما كان 5468 جنيه يوم الجمعة.

وتراجع عيار 14 بنحو 53 جنيها ليصل اليوم إلى 4200 جنيه بعدما كان 4253 جنيه يوم الجمعة.

كما خسر الجنيه الذهب نحو 640 جنيها ليصل اليوم إلى 50400 جنيه بعدما كان 51040 جنيه يوم الجمعة.

وتراجعت الأوقية بنحو 2830.42 جنيه لتصل اليوم إلى 223945.03 جنيه بعدما كانت 226775.45 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سجل عيار 24 نحو 7200.00 جنيه
سجل عيار 22 نحو 6600.00 جنيه
 

سجل عيار 21 نحو 6300.00 جنيه
سجل عيار 18 نحو 5400.00 جنيه
سجل عيار 14 نحو 4200.00 جنيه
سجلت أوقية الذهب نحو 223945.03 جنيه
سجل الجنيه الذهب نحو 50400.00 جنيه

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم تراجع أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء سعر عيار ١٨ اليوم

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