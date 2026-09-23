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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء 23-9-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6265 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 7160 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6563 جنيها للشراء و6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6265 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5370 جنيها للشراء و5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 50.12 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4327 دولار للشراء و4326 دولار للبيع.

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