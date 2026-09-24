قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين تامر مدكور رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي
أمين الجامعة العربية: يجب العمل على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم والتهجير
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عباس من رام الله للأمم المتحدة: غزة تتعرض لإبادة ومنعنا من الحضور مخالف لالتزامات واشنطن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صورة أرشيفية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة من رام الله عبر الفيديو موجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن منع الوفد الفلسطيني من حضور أعمال الجمعية العامة في نيويورك يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، مطالبا واشنطن بالتراجع عن العقوبات.

وأضاف عباس: "نرفض الإجراءات العقابية ومنعنا من المشاركة حضوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

اتهام لإسرائيل بالإبادة والتطهير العرقي

وأكد الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير، متهما إسرائيل بشن حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الضفة الغربية والقدس الشرقية تشهدان تسارعا في التوسع الاستيطاني وتصاعدا في اعتداءات المستوطنين، معتبرا أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل إرهاب دولة قائما على التمييز العنصري والتطهير العرقي، محذرا من أن هذه الممارسات تدمر حل الدولتين وأن هناك خطرا أكبر مقبل يتطلب تدخلا دوليا لوقفه.

دعوة لمنع نكبة جديدة

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى عدم السماح بوقوع نكبة ومذبحة أخرى بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بوقف عنف المستوطنين وضرورة التحرك الدولي لمنع استمرار التصعيد.

وجدد دعوته للولايات المتحدة للعمل مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، معتبرا أن هذا الحل يضمن السلام للجميع بدلا من التطرف الاستعماري والسعي إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" ومحو الوجود الفلسطيني.

موقف من خطة ترامب ومطالب اقتصادية

وفي ما يتعلق بالجهود الأمريكية للسلام، قال عباس إن الجانب الفلسطيني رحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أضاف: "للأسف لم نر شيئا يتحقق على أرض الواقع"، داعيا نظيره الأمريكي إلى الوفاء بتعهداته لدول عربية ولا سيما ما يتعلق بمنع تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي.

وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة دولة فلسطينية واحدة وبسلاح شرعي واحد في إطار ترتيبات ما بعد الحرب.

واتهم إسرائيل بمواصلة الاعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة بما يحول دون تمكن المنظمة من أداء واجباتها، مشيرا في الشأن الاقتصادي إلى أن إسرائيل تحتجز قسرا أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، مطالبا بالإفراج عنها بشكل فوري.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمود عباس رام الله الجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

ارشيفيه

سقطت من قطار.. مصرع سيدة بمحطة شها بالدقهلية

هتك عرض

من داخل منزلها إلى قفص الاتهام.. كيف انتهت واقعة هـ.تك عر.ض طفلة في البساتين؟

ارشيفيه

إصابة أمين شرطة وخفير إثر انقلاب دراجة نارية بمدخل جمصة

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد