بولندا تتهم روسيا بإشعال النيران في محطة أرضية لاتصالات الأقمار الصناعية

اندلع حريق مساء أمس، الأربعاء، في محطة أرضية لاتصالات الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ستارلينك" (Starlink) في وسط بولندا، وهي محطة توفر خدمات الاتصال للمنطقة، بما في ذلك أوكرانيا، بحسب ما صرح به نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي.

وقال المسئول البولندي، في تصريحات له، إن السلطات المختصة تمكنت من إطفاء الحريق وعودة الإنترنت للعمل من جديد.

وتعيش بولندا حالة تأهب قصوى تحسباً لأعمال تخريبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة عام 2022، في حين نفت روسيا مراراً وتكراراً تورطها في أي أعمال من هذا القبيل.

وقال غافكوفسكي: "التهمت النيران محطة الطاقة والمولد؛ ومن الواضح أن هذا العمل التخريبي كان متعمداً بهدف تعطيل المحطة، ما أدى فعلياً إلى قطع الاتصال بالإنترنت، وعرقلة الوصول إلى الشبكة بالنسبة لمؤسسات مختلفة، بما في ذلك الجيش الأوكراني".