إجراءات جديدة لضبط تسجيل خطوط المحمول.. وحلول للمصريين بالخارج

أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا تهاون مع مخالفات شركات الاتصالات في عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين.

وأوضح إبراهيم خلال برنامج على مسئوليتي، أن الجهاز يعمل على استبعاد العنصر البشري من عملية تسجيل الخطوط والاعتماد على الطريقة الآلية، بما يضمن مزيدًا من الدقة والحد من المخالفات.

وأشار إلى أن الجهاز سيعمل على توفير طريقة جديدة وآلية لتسجيل خطوط المحمول للمصريين بالخارج، دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع شركات الاتصالات في مصر، خاصة أن بعضهم يعتمد على هذه الخطوط في استخدام المحافظ المالية.

وشدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية حماية بيانات المواطنين ومنع تسجيل أي خطوط بأسمائهم دون علمهم.