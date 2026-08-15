درة تبهر متابعيها بفستانها في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة

تألقت درة في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البني الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.

انتعلت درة حذاء ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.