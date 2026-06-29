58 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني بالجمارك

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة برئاسة شعبان سعد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الإثنين، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٣٦ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٩ لوط سيارات لجمارك الإسكندرية بمبلغ ٥ مليون و٤٨ ألف و٥٠٠ جنيه ، وعدد ١٤ لوط بضائع لجمارك الإسكندرية بمبلغ ٥٢ مليون و٣٢٧ ألف و١٠٠ جنيه ، والبيع النهائى لعدد ٦ لوط بضائع لجمارك الدخيلة بمبلغ ٥٤٧ ألف و١٠٠ جنيه .

وبلغ عدد اللوطات المرفوضة ١٠٧ لوط سيارات وبضائع .

وبذلك يبلغ إجمالى عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٢٩ لوطًا، بمبلغ إجمالى ٥٧ مليون و٩٢٢ ألف و ٧٠٠ جنيه .