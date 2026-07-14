قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير يكشف عن أصعب تحديات المنتخب خلال كأس العالم 2026
شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026
كل ما أشجّع منتخب يخسر .. مصطفى غريب يُعلّق على هزيمة فرنسا
اعتقال 5 ضباط بوزارة الدفاع العراقية على خلفية اتهامات بالفساد
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 4734 قتيلاً و16740 جريحًا
بعد غياب 16 سنة .. إسبانيا إلى نهائي كأس العالم علي حساب فرنسا
بسبب الرطوبة.. الأرصاد تحذر من زيادة الإحساس بحرارة الطقس حتى الإثنين المقبل
لو بطاقتك وقفت .. رابط تظلمات التموين 2026
كأس العالم.. إسبانيا تضيف الهدف الثاني في شباك فرنسا
رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش
التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
استشاري تغذية تحذر من البن المغشوش: آثاره الصحية قد تظهر مع الاستهلاك المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام عبد المجيد: الخروج من دور الـ16 ليس النهاية.. ومنتخب مصر قادر على مجاراة الكبار

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمود محسن

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن شخصية اللاعبين داخل الملعب تعتمد على الثقة وعدم الخوف، مشيرًا إلى أنه يحرص على النظر في وجه حارس المرمى أثناء المواجهات ليظهر له أنه يمتلك الثقة الكاملة ولا يخشى أي تحدٍ.

وقال عبد المجيد إن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يمتلك دائمًا عقلية تحقيق الفوز، موضحًا أن الفريق أصبح يبحث عن الانتصار في كل مباراة ولم يعد يتعامل مع التعادل كهدف أساسي.

وأضاف أن المدير الفني منح جميع اللاعبين الفرصة الكاملة لإثبات قدراتهم، مؤكدًا أن المنافسة داخل المنتخب تصب في مصلحة الفريق وتساعد على تقديم أفضل مستوى.

 منتخب مصر قادر على مواصلة التطور

وأشار مدافع الفراعنة إلى أن الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس العالم لا يمثل نهاية الطموحات، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على مواصلة التطور، ومجاراة المنتخبات الكبيرة واللعب أمامها بندية وثقة خلال الفترة المقبلة.

حسام عبد المجيد منتخب مصر كأس العالم حسام حسن المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

الحصار البحري على إيران يدخل حيز التنفيذ.. تصعيد عسكري يهدد أمن الملاحة في الخليج

وزير خارجية الكويت

وزير خارجية الكويت يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والبحريني اعتداءات إيران و"الحوثي"

الكويت

الكويت تدين عدوان إيران أسفر عن إصابة عسكريين وألحق أَضرارا مادية

بالصور

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد