حسام عبد المجيد: الخروج من دور الـ16 ليس النهاية.. ومنتخب مصر قادر على مجاراة الكبار

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن شخصية اللاعبين داخل الملعب تعتمد على الثقة وعدم الخوف، مشيرًا إلى أنه يحرص على النظر في وجه حارس المرمى أثناء المواجهات ليظهر له أنه يمتلك الثقة الكاملة ولا يخشى أي تحدٍ.

وقال عبد المجيد إن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يمتلك دائمًا عقلية تحقيق الفوز، موضحًا أن الفريق أصبح يبحث عن الانتصار في كل مباراة ولم يعد يتعامل مع التعادل كهدف أساسي.

وأضاف أن المدير الفني منح جميع اللاعبين الفرصة الكاملة لإثبات قدراتهم، مؤكدًا أن المنافسة داخل المنتخب تصب في مصلحة الفريق وتساعد على تقديم أفضل مستوى.

منتخب مصر قادر على مواصلة التطور

وأشار مدافع الفراعنة إلى أن الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس العالم لا يمثل نهاية الطموحات، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على مواصلة التطور، ومجاراة المنتخبات الكبيرة واللعب أمامها بندية وثقة خلال الفترة المقبلة.