فتوح عن احتراف حسام عبد المجيد: "صعب يكون كوبري.. ولو أراد الأهلي سينتظر يناير"

تحدث أحمد فتوح، لاعب الزمالك، عن الأنباء التي ربطت احتراف زميله حسام عبد المجيد في بلغاريا بإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، مؤكدًا صعوبة حدوث ذلك السيناريو.

وقال أحمد فتوح، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه "صعب جدًا يكون كوبري، لأن عقده في سنة فقط، ولو كان يريد الانتقال إلى الأهلي فسيكون بإمكانه الانتظار حتى شهر يناير والتوقيع لهم بشكل طبيعي، وسيصبح لاعبًا حرًا".

الظلم الذي تعرض له المنتخب

وتابع أن مباراة الأرجنتين غيرت نظرته تجاه ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لم يعد يحبه بعد الظلم الذي تعرض له المنتخب خلال تلك المواجهة.