حسام عبد المجيد: الجماهير شعرت بأننا توجنا بكأس العالم.. وحسام حسن أبلغني بتسديد ركلة أستراليا





أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن الجماهير لم تكن تمتلك الثقة الكاملة في إمكانيات المنتخب قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في صناعة حالة خاصة خلال منافسات البطولة.

وقال عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المنتخب استطاع تغيير وجهة نظر الجماهير بعد المستويات التي قدمها، موضحًا أن مشاعر ودعم الجماهير كانت تصل إلى اللاعبين بشكل مستمر طوال مشوار البطولة.

وأضاف: "عندما شاهدنا فرحة الناس بما قدمناه شعرنا وكأننا حصلنا على كأس العالم، لأن إحساس الجماهير ودعمها لنا كان بمثابة دافع كبير".

وتحدث مدافع الفراعنة عن ركلة الجزاء الأخيرة في مباراة أستراليا، قائلًا: "لم أكن أرغب في تسديد الضربة الأخيرة، وعندما أخبرني حسام حسن في مباراة أستراليا بأنني سأقوم بتسديد ركلة الجزاء، رددت عليه بأنني لا أريد التسديد".

امتلاك الشخصية والثقة

وأوضح عبد المجيد أن ثقة الجهاز الفني واللاعبين كانت سببًا في تحمله المسؤولية، مؤكدًا أن تمثيل منتخب مصر في البطولات الكبرى يتطلب دائمًا امتلاك الشخصية والثقة.