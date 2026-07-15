لموشي يكشف كواليس إقالته من تدريب تونس: لم يودعني أحد.. والمدرب الجديد كان في الطائرة

كشف المدرب الفرنسي صبري لموشي عن كواليس إقالته من تدريب منتخب تونس، مؤكدًا أنه فوجئ بطريقة إنهاء مهمته، مشيرًا إلى أنه لم يحظَ بأي دعم من الاتحاد التونسي لكرة القدم طوال فترة البطولة.

وقال لموشي في تصريحات صحفية إن قرار إقالته جاء بعد وقت قصير من نهاية المباراة، موضحًا: "لم يقل لي أحد حتى وداعًا. بعد نهاية المباراة عدنا إلى الفندق، وبعد مضي ساعتين فقط أبلغوني بالإقالة."

وأضاف المدرب الفرنسي أنه اكتشف قبل إبلاغه رسميًا بالقرار أن الاتحاد كان قد حسم بالفعل هوية المدرب الجديد، حيث قال: "قبل إبلاغي بالإقالة تبين لي أنهم اجتمعوا مع اللاعبين وأخبروهم بالمدرب الجديد، وكان معهم في الطائرة. حينها قلت لنفسي إنهم لم يهدروا أي وقت لتحقيق ذلك."

وانتقد لموشي طريقة تعامل مسؤولي الاتحاد معه، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي مساندة خلال البطولة، وقال: "لم أحصل على أي دعم من قبل اتحاد كرة القدم طوال البطولة نهائيًا."