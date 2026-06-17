عقب زلزال خماسية السويد.. رينارد يقود أول تدريب لمنتخب تونس بعد إقالة صبري لموشى

استهل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مهمته مع منتخب تونس، برسالة قوية وحماسية للاعبيه، خلال أول مران جماعي لنسور قرطاج، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب اليابان في كأس العالم 2026.

وحرص رينارد على تحفيز لاعبيه، والتأكيد على أهمية تمثيل الجماهير التونسية في المحفل العالمي، حيث وجه لهم كلمات حادة داخل المران قائلًا: “أنتم محظوظون بوجودكم هنا.. هل تعلمون كم أنفق الناس للسفر إلى هنا لتشجيعكم؟.. هل تعلمون ماذا سيحدث لو عدنا إلى البيت اليوم؟.. العالم كله غاضب”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “لقد أُقِلت من عملي.. وقبل أيام كنت أجلس أمام شاشتي أتابع مباريات المونديال.. لا يمكنكم تخيل ما شعرت به.. أنتم محظوظون بوجودكم هنا.. لذا انطلقوا يا رفاق”.