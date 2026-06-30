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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لأصحاب المعاشات أقل من 5000 جنيه.. تعرف على قيمة الزيادة الجديدة

مفاجأة لأصحاب المعاشات أقل من 5000 جنيه.. تعرف على قيمة معاشك بعد تطبيق الزيادة الجديدة
مفاجأة لأصحاب المعاشات أقل من 5000 جنيه.. تعرف على قيمة معاشك بعد تطبيق الزيادة الجديدة
ولاء عادل

يدخل أصحاب المعاشات شهر يوليو 2026 بزيادة جديدة في قيمة مستحقاتهم الشهرية، بعد اعتماد الدولة رفع المعاشات بنسبة 15%، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتُطبق الزيادة على جميع المستحقين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يتم صرفها مباشرة مع معاش شهر يوليو، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو اتخاذ أي إجراءات من جانب أصحاب المعاشات.

من تشملهم الزيادة؟

تشمل الزيادة الجديدة جميع الفئات المستحقة للمعاش، ومن بينها:

  • أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  • المستفيدون من المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
  • أصحاب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة.
  • المستفيدون من المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

وبذلك يحصل جميع المستحقين على الزيادة المقررة وفقًا للقانون، دون استثناء لأي فئة.

طريقة حساب المعاش بعد الزيادة

يتم احتساب قيمة الزيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش الأساسي، ثم تُضاف هذه القيمة إلى المعاش الحالي للحصول على إجمالي المستحق بعد الزيادة.

أمثلة لقيمة المعاشات بعد الزيادة

وفقًا لنسبة الزيادة الجديدة، تصبح المعاشات على النحو التالي:

  • 1000 جنيه → 1150 جنيهًا.
  • 1500 جنيه → 1725 جنيهًا.
  • 2000 جنيه → 2300 جنيه.
  • 2500 جنيه → 2875 جنيهًا.
  • 3000 جنيه → 3450 جنيهًا.
  • 3500 جنيه → 4025 جنيهًا.
  • 4000 جنيه → 4600 جنيه.
  • 4500 جنيه → 5175 جنيهًا.
  • 5000 جنيه → 5750 جنيهًا.

أماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم بعد تطبيق الزيادة من خلال عدة قنوات، تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • فروع البنوك.
  • مكاتب البريد المصري.
  • المحافظ الإلكترونية.
  • منافذ الصرف المعتمدة التابعة للهيئة.

ومن المقرر أن تُصرف الزيادة مع معاشات شهر يوليو 2026، ليستفيد منها ملايين المواطنين، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الدعم المقدم لأصحاب المعاشات.

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