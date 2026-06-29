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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل توقفت بطاقتك التموينية؟.. خطوات التظلم لاستعادة الدعم

هل توقفت بطاقتك التموينية؟.. إليك خطوات التظلم لاستعادة الدعم
هل توقفت بطاقتك التموينية؟.. إليك خطوات التظلم لاستعادة الدعم
ولاء عادل

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية فرصة التقدم بطلب تظلم لإعادة النظر في موقفهم، من خلال الإجراءات المقررة عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب التموين، بما يضمن إعادة الدعم إلى المستحقين بعد مراجعة البيانات.

وأكدت الوزارة أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا، داعية المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق إلى سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإعادة فحص بطاقاتهم.

كيفية تقديم تظلم على البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب التظلم، وهي:

  • تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • اختيار خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية واستكمال نموذج التظلم.
  • التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم نموذج تحديث البيانات.
  • إرفاق المستندات التي تؤكد استمرار استحقاق الدعم.
  • إرسال بيانات التظلم وسبب إيقاف البطاقة إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.

ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟

أوضحت الوزارة أن الجهات المختصة تقوم بفحص جميع الطلبات ومراجعة البيانات والمستندات المقدمة، للتأكد من مدى استحقاق المواطن للدعم التمويني.

وفي حال ثبوت أحقية مقدم الطلب، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإعادتها إلى منظومة صرف الدعم، على أن يبدأ صرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.

فرصة لإثبات الاستحقاق

وأشارت وزارة التموين إلى أن نظام التظلمات يهدف إلى منح المواطنين الذين أُوقفت بطاقاتهم عن طريق الخطأ أو الذين طرأت تغييرات على بياناتهم فرصة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم التمويني.

الوزارة: الدعم يصل إلى مستحقيه

وأكدت الوزارة أن فتح باب التظلمات يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة التموين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.

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