محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم لسنة 2030

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم لسنة الهدف ٢٠٣٠، بمساحة إجمالية قدرها 8882 فداناً ، بتوسعة قدرها 2369 فداناً عن المخطط السابق الصادر عام ٢٠١٥ ، ليستوعب طاقة استيعابية تقدر بنحو ١١٥٨١٨ نسمة، وبكثافة سكانية تصل إلى ١٣٢ شخصاً / فدان ، وذلك عقب عقد جلسة الاستماع بمركز ومدينة ديرب نجم في ٢٥ مارس ٢٠٢٦ للوقوف على الاحتياجات الخدمية والتعليمية وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمدينة.

وثمن المحافظ مجهودات الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن محافظة الشرقية، موجهاً باستكمال تحديث باقي مدن المحافظة التي مضى عليها أكثر من ٥ سنوات وفقاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

كما كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية بسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي (مشتول السوق- والإبراهيمية)، والبدء فوراً في المخططات لمدن (أبو حماد - ههيا – ابو كبير – كفر صقر)، وذلك لاستيعاب احتياجات المواطنين حتي ٢٠٣٠.