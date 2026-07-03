رونالدو أفضل لاعب في مباراة البرتغال وكرواتيا بكأس العالم

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصل جديد في مسيرته الاستثنائية، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب البرتغال أمام منتخب كرواتيا، والتي انتهت بفوز البرتغال بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ثمن النهائي.

رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب بعد قيادة البرتغال إلى التأهل

قدم قائد المنتخب البرتغالي أداءً مميزًا طوال اللقاء، وكان له الدور الأبرز في عودة فريقه إلى المباراة، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن ينجح زميله جونزالو راموس في إحراز هدف الفوز خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي وسط فرحة كبيرة من الجماهير البرتغالية.

وجاء اختيار رونالدو أفضل لاعب في المباراة تقديرًا لمردوده الفني وتأثيره الواضح داخل الملعب، حيث قاد منتخبه بخبرته الكبيرة وشخصيته القيادية، ليساهم في تحقيق انتصار ثمين على أحد المنتخبات القوية في البطولة.

الجائزة الثانية لرونالدو في كأس العالم 2026

يعد هذا التتويج هو الثاني لرونالدو بجائزة أفضل لاعب خلال النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما سبق أن نال الجائزة نفسها عقب تألقه في مواجهة منتخب أوزبكستان ضمن منافسات دور المجموعات، وهو ما يعكس استمراره في تقديم مستويات مميزة رغم تقدمه في العمر.

كما سجل قائد البرتغال رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما أصبح أكبر لاعب سنًا يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم، بعمر 41 عامًا و147 يومًا، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية.

أرقام تاريخية جديدة للنجم البرتغالي

ولم تتوقف إنجازات رونالدو عند الفوز بالجائزة، إذ نجح أيضًا في تسجيل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم، كما عزز رقمه التاريخي باعتباره أول لاعب يسجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة من البطولة العالمية.

ورفع رونالدو رصيده إلى عشرة أهداف بقميص منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لبلاده في البطولة، مواصلًا ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بفضل ما يقدمه من أرقام وإنجازات استثنائية