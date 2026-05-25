اقتصاد

9.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى خلال 2025

آية الجارحي

تحتفل مصر والقارة السمراء في الخامس والعشرين من شهر مايو بالنسخة ال63 من  "يوم إفريقيا" والذى يوافـق ذكــري تأسـيس منظمــة الوحـدة الإفريقـية والتي أصبحــت تعـرف فيمـا بعـد باسم "الاتحاد الإفريقي" وهو شراكة تضم 55 دولة عضوًا بهدف تعزيز التعاون الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في القارة ، ويأتي احتفــال هذا العــام تحت شــعار " ضمـان توافـر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحى آمنة لتحقيق أجندة 2063 " ، وتزامنًا مع هذا الحدث أصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم الأثنين الموافق  25 / 5 / 2026 بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر ودول الاتحاد الإفريقي ، وقد أظهرت البيانات عن وصول قيمة التبــادل التجاري بين مصــر ودول الاتحاد الإفريقـي إلى 9.6 مليار دولار خــلال عـام 2025 مقابل 9.9  مليار دولار عن العام السابق 2024 . 
صادرات مصر الي دول الاتحاد الافريقي
بلغت قيمة الصادرات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 7.6 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 7.8 مليار دولار عن العام السابق 2024.
حيث جــاءت ليبيـا على رأس قائمـة أعلـى دول الاتحـاد الإفريقي اسـتيرادًا من مصـر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.5 مليار دولار، يليها الجزائر 1.2 مليار دولار، يليها المغرب 1.1 مليار دولار، يليها السودان 957.1 مليون دولار، يليها تونس 431.3 مليون دولار، يليها كينيا 330.6 مليون دولار، يليها نيجيريا 213.1 مليون دولار، يليها ساحل العاج 179.5 مليون دولار، يليها جنوب إفريقيا 162.9 مليون دولار، واخيراً الصومال 134.8 مليون دولار بالنسبة لأعلى دول من حيث صادرات مصر لدول الاتحاد الافريقي.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2025

•    آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 633.6 مليون دولار.
•    لدائن ومصنوعاتها بقيمة 544.4 مليون دولار.
•    حديد وصلب بقيمة 528.3 مليون دولار.
•    محضرات غذائية متنوعة بقيمة 517.8 مليون دولار.
•    خضر وفواكه بقيمة 491.4 مليون دولار.
•    ملح، أحجار وأسمنت 446.4 مليون دولار.

واردات مصر من دول الاتحاد الافريقي
بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.1 مليار دولار عن العام السابق 2024.
حيث تصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديرًا لمصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 447.4 مليون دولار، يليها السودان 277.2 مليون دولار، يليها كينيا 264.1 مليون دولار، يليها السنغال 163.7 مليون دولار، يليها جنوب إفريقيا 147.4 مليون دولار، يليها غينيا 111.6 مليون دولار، يليها المغرب 74.6 مليون دولار، واخيراً ساحل العاج 73.5 مليون دولار لأعلى دول من حيث واردات مصر من دول الاتحاد الافريقي .

أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2025
•    نحاس ومصنوعاته بقيمة 470.9 مليون دولار.
•    وقود وزيوت معدنية بقيمة 323.3 مليون دولار.
•    بن وشاي وبهارات بقيمة 292.4 مليون دولار.
•    لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 121.4 مليون دولار.
•    سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 90 مليون دولار.
•    حيوانات حية بقيمة 88.9 مليون دولار.
•    حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 85.5 مليون دولار.
•    تبغ بقيمة 78 مليون دولار.
التحويلات بين مصر ودول الاتحاد الافريقي
كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 26.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.
الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد الافريقي
بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 343 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 756 مليون دولار خلال نفس الفترة.

