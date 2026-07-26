بعد تصريحاته المسيئة.. البرازيل تستدعي سفيرها لدى الأرجنتين بسبب خافيير ميلي

استدعت البرازيل سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور بسبب "التصريحات المسيئة" التي أدلى بها الرئيس خافيير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

جاء ذلك في تصريحات لوزارة الخارجية البرازيلية.



ويُشار إلى أن ميلي حضر حفل ترشيح فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير، لانتخابات .

وخلال الفعالية، وصف الرئيس الأرجنتيني لولا، من دون أن يسميه، بأنه "سارق" و"مدان".



ووصف الرئيس الأرجنتيني نظيره البرازيلي - أثناء مشاركته في حملة انتخابية دعماً للمرشح المعارض فلافيو بولسونارو - بأنه "لص"، "سجين" و"قمامة اشتراكية".