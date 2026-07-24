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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة خارجية تشمل سان فرانسيسكو والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا

رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة خارجية تشمل سان فرانسيسكو والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا
رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة خارجية تشمل سان فرانسيسكو والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا
أ ش أ

توجه رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونج" إلى سان فرانسيسكو، حيث يبدأ رحلته الخارجية التي تستغرق 11 يوما إلى عدة دول في أمريكا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة منذ توليه منصبه في يونيو 2025.

وسيلتقي الرئيس الكوري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ - برؤساء 4 شركات تكنولوجية عملاقة عالمية، من بينهم "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، و"جينسن هوانج"، رئيس شركة "إنفيديا"، لمناقشة خطط الاستثمار والتعاون، كما سيلتقي برئيسي شركتي "أنثروبيك" و"برودكوم"، وذلك خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى "سان فرانسيسكو".

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي - خلال فعالية رفيعة المستوى، في وقت لاحق اليوم- إصدار "إعلان سان فرانسيسكو للذكاء الاصطناعي"، الذي يحدد رؤية بلاده لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون العالمي، وفقا لمسؤولين رئاسيين.

وسيقوم الرئيس الكوري الجنوبي، من يوم الأحد وحتى الأربعاء، بزيارة دولة إلى البرازيل لتوسيع نطاق التواصل الدبلوماسي والاقتصادي لكوريا الجنوبية في أمريكا الجنوبية.

وستشمل الجولة قمة مع الرئيس البرازيلي "لويز إيناسيو لولا دا سيلفا" في العاصمة برازيليا، واجتماع مائدة مستديرة للأعمال يضم شركات كورية جنوبية وبرازيلية في "ساو باولو".

وفي يومي الخميس والجمعة، سيزور الرئيس الكوري الجنوبي تشيلي والأرجنتين، على التوالي، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس التشيلي "خوسيه أنطونيو كاست" والرئيس الأرجنتيني "خافيير ميلي".

وكان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "وي سونج-لاك"، قال في وقت سابق إن اللقاءات المقررة مع الدول الثلاث في أمريكا الجنوبية، الغنية بالموارد الطبيعية، من المتوقع أن تساعد في إقامة شراكات اقتصادية وأمنية.

وفي يوم الأحد، سيتوقف الرئيس الكوري الجنوبي في "فرانكفورت" بألمانيا، حيث سيلتقي بالمواطنين الكوريين المقيمين هناك، قبل أن يعود إلى بلاده في اليوم التالي.

رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج سان فرانسيسكو شركات تكنولوجية عملاقة عالمية

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