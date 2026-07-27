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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آسف لأننا لم نهدكم الكأس.. سكالوني يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأرجنتين

سكالوني
سكالوني
إسراء أشرف

وجه ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، رسالة مؤثرة إلى جماهير "التانجو"، عقب خسارة لقب كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، معربًا عن أسفه لعدم التتويج بالبطولة وإهداء الجماهير فرحة جديدة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر المباراة النهائية بهدف دون رد أمام إسبانيا، لينهي مشواره في البطولة وصيفًا للعالم، بعد أن كان يسعى للاحتفاظ باللقب.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كتب سكالوني رسالة قال فيها: "مر أسبوع مليء بالمشاعر المختلفة، امتزج فيه الحزن بالفرح، والدموع بالابتسامة، والقلق بالهدوء. والآن فقط أستطيع أن أكتب هذه الكلمات، رغم أنني لست من محبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها الطريقة الأفضل للوصول إليكم".

وأضاف: "كل ما أستطيع قوله هو: أعتذر لأننا لم نتمكن من منحكم لقبًا جديدًا، أو إسعادكم بكأس أخرى ربما كانت ستخفف عنكم ولو قليلًا أعباء الحياة".

وأكد المدرب الأرجنتيني أن أكثر ما يفتخر به ليس النتيجة النهائية، وإنما الروح التي أظهرها اللاعبون طوال مشوار البطولة، مشيرًا إلى أنهم قدموا نموذجًا حقيقيًا للإصرار والقتال حتى اللحظة الأخيرة.

وقال: "أتمنى أن تتذكروا هذه المجموعة بما قدمته من روح وعزيمة. هؤلاء اللاعبون كانوا دائمًا محاربين، آمنوا بأنفسهم، ولم يستسلموا مهما كانت الظروف، وواصلوا القتال حتى عندما استنفدوا كل طاقتهم، وتحملوا الضغوط والانتقادات، وواجهوا الصعوبات بثبات وإيمان".

وشدد سكالوني على أن هذه القيم تمثل بالنسبة له الانتصار الحقيقي، مؤكدًا امتنانه للجهاز الفني واللاعبين والعاملين داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ولكل من ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب خلال البطولة.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للجماهير على دعمها المتواصل، قائلًا: "سأظل ممتنًا لكم دائمًا على الحب والمساندة التي منحتمونا إياها... ومن يملك صديقًا أرجنتينيًا، فهو يملك كنزًا".

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