سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة ويعتقل مواطنًا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، اليوم / الاثنين/، ‏في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن القوة داهمت عددا من منازل المدنيين في القرية وفتشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين وتقتاده إلى داخل ‏الأراضي المحتلة، ثم تنسحب من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏

‎ ‎وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏