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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة جديدة تهدد بافيل دوروف.. روسيا تضع مؤسس تيليجرام على قائمة المطلوبين دوليا

مؤسس تيليجرام بافيل دوروف
مؤسس تيليجرام بافيل دوروف
شيماء عبد المنعم

أعلنت السلطات الروسية توجيه اتهامات إلى مؤسس تيليجرام بافيل دوروف، تتعلق بـ"تسهيل أنشطة إرهابية"، زاعمة أن التطبيق الشهير استخدم من قبل جواسيس أوكرانيين لتنظيم هجمات داخل الأراضي الروسية.

وجاء الرد من الحساب الرسمي لتطبيق تيليجرام على منصة “إكس” بنشر صورة لـ بافيل دوروف، رجل الأعمال الروسي الأصل، وهو يقوم بإشارة بيده اعتبرت ردا ساخرا على الاتهامات الموجهة إليه.

وأعلنت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB، هذه الاتهامات بعد تحقيق طويل استهدف “بافيل دوروف” المقيم في دبي وشركة تيليجرام، في وقت تواصل فيه موسكو تضييق الخناق على التطبيق ضمن حملة أوسع للحد من الوصول إلى المنصات التقنية الأجنبية وتشديد الرقابة على الإنترنت.

ويواجه المستخدمون داخل روسيا صعوبات متزايدة في الوصول إلى تيليجرام، حيث يعتمد كثيرون على شبكات VPN لتشفير حركة البيانات وإخفاء مواقعهم، رغم استمرار مؤسسات حكومية روسية، بينها الكرملين ووزارة الدفاع، في استخدام التطبيق ونشر المحتوى عبره بشكل يومي.

ويوصف تيليجرام بأنه أصبح "ساحة معركة افتراضية" في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ يستخدمه مسؤولون وجنود ومدونون مؤثرون من الجانبين لنشر المعلومات والتواصل.

بافيل دوروف

اتهامات مرتبطة ببرنامج دردشة

وقالت أجهزة الأمن الروسية ولجنة التحقيق الحكومية إن روبوت الدردشة الموجود على تيليجرام والمعروف باسم Daivinchik/Leo استخدم من قبل أجهزة أوكرانية خاصة لتجنيد شباب روس بهدف تنفيذ عمليات تخريب وهجمات إرهابية.

ويعد Daivinchik/Leo من أشهر روبوتات المواعدة في روسيا، خاصة بعد توقف تطبيق Tinder عن العمل هناك. 

وذكرت السلطات الروسية أن جهات أوكرانية كانت تنتحل صفة شابات للتواصل مع مستخدمين روس عبر الروبوت، ثم استدراجهم والضغط عليهم لتنفيذ أعمال إجرامية.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال 46 مواطنا روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما خلال العام الماضي، بعد تجنيدهم بهذه الطريقة لتنفيذ هجمات ضد عناصر أمن أو إحراق منشآت مرتبطة بالنقل والطاقة والاتصالات والبنية التحتية المالية.

ولم تصدر أوكرانيا تعليقا فوريا على هذه الاتهامات.

روسيا تضع دوروف على قائمة المطلوبين دوليا

وقالت السلطات الروسية إن دوروف أدرج على قائمة المطلوبين دوليا، لكنها لم توضح الآلية التي ستستخدمها لتنفيذ ذلك.

ولم تصدر منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول تعليقا فوريا حول القضية، وأشار مصدر مطلع إلى أن طلب موسكو إصدار مذكرة توقيف دولية (النشرة الحمراء) - في حال تقديمه - قد يستغرق وقتا طويلا ولن يكون إجراء سريعا.

ويعيش دوروف في دبي، التي تربطها علاقات جيدة مع موسكو وتعاون متزايد معها في مجالات الطاقة والأعمال والتمويل، إلا أن تسليمه إلى روسيا قد يؤثر على صورة الإمارة كمركز عالمي جاذب لشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال.

وكان دوروف قد ذكر سابقا أنه موجود في جورجيا الأسبوع الماضي، بينما لا يزال مكان وجوده الحالي غير معروف.

 

بافيل دوروف روسيا القبض على مؤسس تيليجرام

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