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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماستانتونو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. ومورينيو يستبعده تمهيدًا للإعارة

ماستانتونو
ماستانتونو
إسلام مقلد

اقترب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من مغادرة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما استبعده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من قائمة الفريق المتجهة إلى النمسا لخوض المباراة الودية أمام فيورنتينا الإيطالي، في خطوة تؤكد اقتراب انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قائمة ريال مدريد الخاصة بالمواجهة الودية الثالثة استعدادًا للموسم الجديد شهدت عدة غيابات، أبرزها دين هويسن بسبب الإصابة، وأنطونيو روديجير لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، إلى جانب فرانكو ماستانتونو.

غياب اللاعب الأرجنتيني

وأكدت مصادر داخل ريال مدريد للصحيفة أن غياب اللاعب الأرجنتيني كان متوقعًا، موضحة أنه بقي في العاصمة الإسبانية من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحلها الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماستانتونو خرج من حسابات الجهاز الفني، بعدما فشل في حجز مكان أساسي داخل الفريق، رغم حصوله على فرص للمشاركة في بداية الموسم الماضي، قبل أن يتراجع دوره تدريجيًا.

أرقام متواضعة

وأنهى اللاعب موسمه الأول بقميص ريال مدريد بأرقام متواضعة، بعدما خاض أقل من 1500 دقيقة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا فقط، وهي حصيلة لم ترق إلى حجم التوقعات التي صاحبت انضمامه من ريفر بليت في صفقة تجاوزت قيمتها 60 مليون يورو.

وترى إدارة ريال مدريد أن فرص مشاركة ماستانتونو ستتقلص بصورة أكبر خلال الموسم الجديد، خاصة مع الصفقات المنتظرة لتدعيم الفريق، وفي مقدمتها الاقتراب من التعاقد مع ديوماندي، وهو ما دفع النادي إلى اعتبار الإعارة الخيار الأنسب لتطوير اللاعب ومنحه فرصة المشاركة بشكل منتظم.

صراع إيطالي وإنجليزي على ضم اللاعب

ولم يُحسم حتى الآن النادي الذي سينتقل إليه ماستانتونو، إلا أن اللاعب يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، يتقدمها فيورنتينا، الذي يسعى لضمه على سبيل الإعارة، إلى جانب روما وميلان اللذين يراقبان موقفه عن كثب.

كما دخل نادي فولهام الإنجليزي سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما أبدى مديره الرياضي ألفارو أربيلوا إعجابه بإمكاناته الفنية، ورغبته في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي المقابل، استبعدت الصحيفة بشكل قاطع إمكانية عودة ماستانتونو إلى ريفر بليت، مؤكدة أن اللاعب وإدارة ريال مدريد يتمسكان باستمراره في أوروبا، باعتبارها البيئة الأنسب لمواصلة تطوره واكتساب المزيد من الخبرات، تمهيدًا للعودة مستقبلًا إلى صفوف الفريق الملكي بصورة أقوى.

الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو ماستانتونو جوزيه مورينيو مورينيو فيورنتينا

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