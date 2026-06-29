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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنمية الريف المصري: طرح 7600 فدان للمصريين بالخارج ضمن مبادرة مزرعتك في مصر

أرض زراعية
أرض زراعية
رنا عبد الرحمن

كشف اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، تفاصيل مبادرة "مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج، قائلا إن الفدان سعره 750 دولارًا، وهذا النظام متاح فقط للمصريين العاملين في الخارج، وذلك في المرحلة الأولى، وهي مساحة 7600 فدان، ويتم سداد 20% من قيمة الأرض مقدمًا بالنسبة للمساحات، سواء كانت 40 فدانًا أو 80 فدانًا أو مضاعفاتها حتى 238 فدانًا، ثم يُستكمل السداد على أقساط سنوية، على ثماني سنوات.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هناك فائدة متناقصة على الأقساط قدرها 4%، أما إذا قام المنتفع بسداد كامل ثمن الأرض دفعة واحدة، وهو ما حدث بالفعل في العديد من الحالات، فإنه يحصل على خصم بنسبة 10%.

وأوضح أن المستندات المطلوبة، والتي سيقدمها المتقدمون في المرحلة الثانية أيضًا، هي: بطاقة الرقم القومي، وجواز السفر، وما يفيد بالعمل والإقامة في الخارج، وإذا كان التقديم من خلال شركة، فإننا نطبق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بالتنسيق مع الهيئة المختصة، ونتعامل مع شركات الأموال وفقًا للإجراءات القانونية.

وأكد أن الموقف التنفيذي حتى 15 يوليو بالنسبة لهذه المرحلة أصبح جاهزًا لتسليم الأراضي إلى 147 منتفعًا على 192 قطعة أرض، وذلك لأن بعض المصريين بالخارج حصلوا على قطعتين، وآخرين حصلوا على ثلاث قطع.


https://www.youtube.com/watch?v=Ot8O6mFtx1E

اكسترا نيوز مصر فدان اراضي زراعية

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