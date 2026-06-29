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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام زكي: كلنا نعمل للحفاظ على بيت العرب بتذليل المشاكل قدر الإمكان

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
رنا عبد الرحمن

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل احتفالية جامعة الدول العربية لتوديعه والأمين العام أحمد أبوالغيط بمناسبة انتهاء مهامهما، قائلا إن التكريم اليوم كان مؤثرًا للغاية، وهو تكريم من الأمانة العامة والمندوبين الدائمين وكل قيادات العمل العربي، وكانت احتفالية مهمة ولها مكانة خاصة في تاريخنا المهني، سواء بالنسبة للأمين العام أو بالنسبة له شخصيًا، موجها الشكر كل من ساهم في تنظيمها، فقد قيلت خلالها كلمات ذات قيمة وأهمية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التركيز على 10 سنوات كاملة ليس أمرًا سهلًا، فهي فترة طويلة شهدت أحداثًا كثيرة جدًا، وإن الوضع العربي مر بالعديد من التطورات؛ من حروب داخلية، وحالات عدم استقرار في بعض الدول، إلى مشكلات بين بعض الدول العربية.

وتابع: "للأسف، تنتهي هذه الولاية وما زالت المنطقة تشهد حروبًا وصراعات، فضلًا عن التوترات الإقليمية والاعتداءات التي طالت بعض الدول العربية في الخليج والأردن، لذلك لا أريد أن أتحدث عن دولة بعينها أو أزمة بعينها، لأن الصورة العامة شديدة التعقيد".

وواصل: "بذلنا أقصى ما نستطيع، وكان منهج الأمين العام واضحًا منذ البداية، وهو الحفاظ على بيت العرب قائمًا، وأن يظل هناك سقف عربي يجمع جميع الدول العربية، وكنا نحاول، قدر الإمكان، تذليل العقبات في الملفات المختلفة، لكن هذه المهام ليست سهلة، فالتعقيدات كثيرة، وتكاد تكون موجودة في كل خطوة".

https://www.youtube.com/watch?v=cDJRfBP-N_o

حسام زكي السفير حسام زكي اكسترا نيوز أحمد ابو الغيط

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